Un référendum en Turquie pour renforcer les pouvoirs du président Erdogan

CONSULTATION POPULAIRE - Neuf mois après le putsch manqué contre le président turc Recep Tayyip Erdogan, le peuple turc est appelé dimanche à se prononcer sur un référendum visant à renforcer les pouvoirs présidentiels. En cas de victoire la nouvelle Constitution permettra à Erdogan de se maintenir au pouvoir jusqu’en 2029. Le poste de Premier ministre sera supprimé, le président pourra gouverner par décrets et il pourra nommer les magistrats les plus importants du pays. L’opposition, qui fait campagne pour le non, dénonce une nouvelle dérive vers l’autoritarisme.