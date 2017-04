Un soldat français tué au Mali dans un "accrochage avec des terroristes"

Un caporal-chef du 6ème régiment du génie d’Angers a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi au sud-est du Mali "à la suite d’un accrochage avec des terroristes", explique le communiqué publié jeudi matin par l’Élysée. François Hollande adresse ses sincères condoléances à la famille du militaire et "salue le sacrifice de ce soldat français tué dans l’accomplissement de sa mission pour la défense de notre pays et la protection de nos concitoyens".





Le chef de l’État exprime "sa confiance et sa fierté aux militaires français qui combattent avec courage les groupes armés terroristes au Sahel" et "réitère le soutien de la France au Mali et à la force des Nations Unies pour la mise en œuvre de l’accord de paix".