Un youtubeur débarqué d’un avion parce qu’il parlait arabe ? Delta Airlines conteste

Arrivé à New York par un autre vol, Adam Saleh n’a pas tardé à réagir. Dans un texte publié sur Twitter, le jeune confirme sa présentation des faits et souligne que "Delta a déjà été attrapée précédemment pour des questions de racisme". Et sans nier sa propension aux gags et autres caméras cachées, il explique : "Oui, nous faisons des blagues, et cela peut rappeler le garçon qui criait au loup, mais aujourd'hui, vous pouvez voir que tout était vrai." Version contre version.