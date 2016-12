Séisme au Chili de magnitude 7,7 : l'alerte au tsunami levée

Par ailleurs, les autorités chiliennes ont lancé une alerte au tsunami, avant de la lever quelques heures plus tard. Le Centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique (PTWC) avait indiqué que des vagues pouvaient atteindre un à trois mètres de hauteur sur certaines côtes du pays. Il a alors conseillé aux habitants de respecter les instructions données par les autorités, qui demandait de quitter les zones cotières de la région de Los Lagos.





Le dernier séisme de grande ampleur est survenu dans le centre du pays il y a un peu plus d'un an, le 16 septembre 2015. Avec une magnitude de 8,3 sur l'échelle de Richter, il avait provoqué un tsunami, faisant 15 morts et 76.000 sinistrés.