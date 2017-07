Une avocate russe a proposé des éléments compromettants au sujet d'Hillary Clinton : "si c'est ce que vous dites, j'adore l'idée" a répondu le fils de Donald Trump

Le fils aîné de Donald Trump a publié mardi sur Twitter quatre pages de messages électroniques préparant un rendez-vous en juin 2016 avec une avocate russe offrant des informations compromettantes sur Hillary Clinton et fournies par le gouvernement russe. Une proposition tout à fait explicite puisqu'on peut y lire : "Ce document incrimerait Hillary et ses relations avec la Russie, ce qui se révèlerait très utile à votre père", relève le New York Times.





L'eau à la bouche, Donald Trump Jr. a immédiatement exprimé son intérêt : "Si c'est ce que vous dites, j'adore (l'idée), surtout plus tard cet été", a-t-il répondu à l'intermédiaire qui offrait d'organiser une rencontre avec l'avocate, Natalia Veselnitskaya.