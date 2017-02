Une chienne dévorée par un requin au large d'une plage de Sydney

Molly se trouvait alors à cinq mètres du rivage et n'a plus été revue. "Le requin faisait environ 3,5 mètres de long, il est largement capable de s'emparer d'un humain", a poursuivi Nigel. Les autorités locales ont confirmé l'incident. "Les sauveteurs en mer sont sur la plage et conseillent aux nageurs et aux propriétaires d'animaux de compagnie de rester à l'écart de l'eau. Ils ont mis en place des panneaux pour avertir les gens", a dit le Conseil de Sutherland Shire ce mardi dans un communiqué.





Les spécialistes expliquent que les attaques de requins sont de plus en plus nombreuses à cause de la popularité croissante des sports nautiques. Les attaques mortelles contre des êtres humains restent cependant rares.