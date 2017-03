Une famille allemande réclame 360.000 euros après la mort d'une randonneuse tuée par une vache

C'est une affaire qui embarasse le monde agricole autrichien. Il y a un peu moins de trois ans, en juillet 2014, une vacancière allemande de 45 ans traversait avec son chien un troupeau de bovins comprenant des petits dans les alpages de Stubaital, au Tyrol, dans l'ouest de l'Autriche. Mais cette simple promenade a viré au drame quand l'une des vaches a chargé la randonneuse, qui est alors décédée.





Lundi, on apprend auprès du tribunal d'Innsbruck que son mari et son fils ont réclamé 360.000 euros de dommages et intérêts. Une somme qui a été demandée au paysan à qui appartient l'animal, comme le révèle le quotidien Tiroler Tageszeitung. Ce qui suscite une certaine inquiétude chez les agriculteurs de la région.