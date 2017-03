Une fillette de 12 ans décède à cause de son déodorant

C'est dans la caravane familiale durant des vacances à Fleetwood, à l'est de l'Angleterre, que le corps sans vie de Paige Daughtry a été retrouvé. La fillette de 12 ans est morte mardi après avoir inhalé trop de déodorant, selon les premiers éléments de l'enquête.





Inconsciente, Paige a immédiatement été conduite à l’hôpital le plus proche, près de Liverpool en Angleterre où elle est décédée deux heures plus tard, rapporte The Times. Les policiers, lors de l’enquête, ont déclaré avoir trouvé une bombe de déodorant sur la pelouse, tout près de la salle de bain de la caravane. Selon un médecin, la fillette est décédée en raison d'une "inhalation de substances volatiles", telles que le butane et l’isobutane.