Une Française qui avait rejoint Daech bloquée en Irak avec ses 4 enfants en bas âge

"Les autorités françaises doivent prendre des mesures immédiates pour s'assurer que les enfants sont bien traités et que cette famille puisse retourner en France au plus vite, insiste Me William Bourdon. Sinon, c'est une forme d'omission de porter secours à des enfants français en danger. Ensuite, si on estime que cette femme doit être jugée en France, elle le sera, et ses enfants devront être confiés, si possible à l'entourage familial, pour limiter les immenses perturbations qu'ils ont dû endurer." Selon le ministère de l'Intérieur, 460 enfants français sont nés ou partis en Syrie et en Irak, parmi lesquels 57 sont rentrés en France.