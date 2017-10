Une journaliste critique vis-à-vis du Kremlin poignardée à la gorge

Une animatrice de la radio russe Echo de Moscou, critique du Kremlin, a été poignardée lundi par un inconnu qui s'est introduit dans la rédaction et a été interpellé, a indiqué à l'AFP son rédacteur en chef. Tania Felguengauer a été "hospitalisée, on nous a dit que sa vie n'est pas en danger", a précisé Alexeï Venediktov, joint par téléphone.





L'assaillant a agressé le gardien de l'immeuble avant de monter dans les locaux de la radio, situés en plein centre de Moscou, et de "poignarder dans le cou l'animatrice Tatiana Felguengauer", selon la même source. "On n'a aucune idée de qui est cet homme", a assuré M. Venediktov, en précisant que la sécurité de la radio l'avait arrêté et remis à la police.