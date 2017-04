Une ONG propose aux Mexicaines d'avorter gratuitement dans les eaux internationales

L’avortement n’est pas un droit acquis dans tous les pays. Au Mexique, par exemple, il n’est pas légal dans tous les Etats et lorsqu’il l’est, ce n’est que sous certaines conditions. Il est ainsi plus facile pour une femme d’avorter à Mexico qu’ailleurs et les risques de complications sont moins grands. Ils ne s’élèvent qu’à 0,68% dans la capitale contre 36% dans le reste du pays, où les femmes doivent avorter en toute clandestinité. C’est pourquoi l’ONG néerlandaise Women Waves a décidé d’agir.





Mercredi, l’association a amarré son bateau dans le port d’Ixtapa, dans le sud-ouest du Mexique. Elle pourra ainsi accueillir jusqu’à la fin du mois d’avril des femmes qui souhaitent avorter. Pour limiter les risques, les médecins de l’ONG ne procèdent que par voie médicamenteuse. Les Mexicaines doivent donc être enceintes de moins de neuf semaines.