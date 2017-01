Une ONG veut traduire Donald Trump en justice pour conflit d'intérêts

Officiellement président des États-Unis depuis trois jours, et dèjà prochainement une assignation en justice contre lui. Donald Trump est dans le collimateur de l'association anti-corruption Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew). Son grief ? Continuer à percevoir des émoluements liés à ses anciennes activités d'entrepreneur en dépit de sa fonction de Président, selon un communiqué publié sur le site de l'association. En somme, elle dénonce un conflit d'intérêts et une violation de la Constitution.