Une passagère virée d'un avion après s'être énervée contre un pro-Trump

Rater votre vol à cause de différents politiques avec votre voisin ? La scène peut sembler cocasse, pourtant elle a bien eu le 21 janvier dernier, à bord d'un vol de la compagnie Alaska Airlines entre deux passagers. L'incident a lieu avant le décollage et a été filmé par Scott Koteskey, un pro-Trump qui ne partage pas les mêmes convictions politiques que sa voisine de vol. L'homme qui a, selon ses mots "vécu l'histoire la plus incroyable de sa vie à bord d'un avion" a, depuis, posté la courte vidéo sur son compte Facebook, qui totalisait mardi 24 janvier au soir près de 6 millions de vues.





Dans cette séquence, les échanges avec sa voisine deviennent rapidement vifs : "Êtes-vous venu pour fêter ou pour protester ?", lui demande la femme assise à ses côtés. "Je suis venu pour célébrer la démocratie, Madame", lui répond l'intéressé. "Vous avez mis le doigt de cet homme sur l'arme nucléaire", lui rétorque alors la passagère.