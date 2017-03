Une pétition pour que Melania Trump déménage à la Maison blanche ou paie elle-même ses frais de sécurité

Ils sont plus de 240 000 à avoir signé la pétition. Ils exigent de Melania Trump qu'elle vive à la Maison blanche ou qu'elle paie elle-même les sommes nécessaires pour assurer sa sécurité au sommet de la Trump Tower à New York. La pétition a été lancée alors qu'un haut responsable a indiqué que la First Lady et son fils Barron resteraient à New York jusqu'à la fin de l'année scolaire du jeune garçon. "Le contribuable américain paie une somme exorbitante pour protéger la First Lady à la Trump Tower, à New York", font valoir les signataires.





"En termes de diminution de la dette publique, cette dépense n'offre aucun résultat positif à la nation et devrait ne plus être financée", poursuit le texte de la pétition qui sera envoyée au sénateur Bernie Sanders, candidat malheureux face à Hillary Clinton dans la course à l'investiture démocrate, et à la sénatrice du Massachussetts Elizabeth Warren, elle aussi farouche opposante à Donald Trump, connue pour son engagement pour le droit des femmes et l'accès à la santé pour tous.