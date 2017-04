Violences policières et tensions raciales : une pub Pepsi avec Kendall Jenner crée la polémique, la marque retire sa campagne

Apostrophée par l'un d'entre eux, la starlette retire sa perruque blonde et sa robe argentée, enfile une tenue en jean et rejoint les passants. Fendant la foule, elle se dirige vers un policier et lui tend sa canette de Pepsi, que ce dernier accepte. Les manifestants sautent alors de joie en signe de victoire. Le slogan de fin ? "Vivez courageusement".





Cette publicité a aussitôt fait bondir les internautes, qui ont jugé cette mise en scène assez utopique et ont reproché à Pepsi de se servir d'un sujet sociétal très sérieux à des fins commerciales. Certains ont ainsi souligné la ressemblance frappante de la scène finale avec la photo devenue virale de Leshia Evans, prise lors des manifestations qui ont suivi la mort d'Alton Sterling à Baton Rouge en Louisiane. Ce vendeur ambulant de CD de 37 ans avait été abattu au cours d'une altercation avec des policiers en juillet dernier. Sur le cliché, cette infirmière américaine se tenait silencieuse et immobile face aux policiers, avant de se faire interpeller. Un symbole visiblement exploité par Pepsi... maladroitement.