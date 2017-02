Une survivante d'Auschwitz et son sauveur passent la Saint-Valentin ensemble... pour la 71ème année

Leur première Saint-Valentin, ils l'ont célébrée en 1946, l'année de leur mariage. Depuis, leurs sentiments sont intacts : Edith et John s'appellent mutuellement "mon amour" chaque jour et mettent un point d'honneur à être romantiques toute lannée, et pas seulement le 14 février. "John est un véritable gentleman, raconte à The Telegraph Pamela Shaw, employée de la maison de retraite de Bupa Balcarres à Dundee. Il s'assure qu'Edith est heureuse. Leur dévouement l'un envers l'autre saute immédaitement aux yeux. John est arrivé un an après Edith, c'est merveilleux de les voir proches l'un de l'autre à nouveau. Notre principal objectif est de s'assurer qu'ils poursuivent leur vie remplie bonheur."





Cette année, l'établissement organise une soirée afin de célébrer la fête des amoureux. "On prépare une petite soirée pour tous les résidents à l'occasion de la Saint-Valentin et c'est merveilleux d'avoir un tel exemple d'amour sincère parmi nous."