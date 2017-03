VIDÉO - Une violente tempête de neige attendue sur New York et le nord-est des Etats-Unis

Après un hiver inhabituellement clément, la ville de New York et le nord-est des Etats-Unis se préparent ce mardi à affronter la plus grosse tempête de neige de la saison, paralysant écoles et transports. Baptisé "Stella", le blizzard devrait se traduire par des rafales pouvant atteindre 90 km/h, augmentant la sensation de froid et le manque de visibilité. La neige a d'ailleurs déjà commencé à tomber depuis lundi soir et s’est intensifiée à l'aube, formant déjà des couches de 5 à 10 cm par heure, pour atteindre entre 30 et 60 cm au total.





Les régions les plus menacées par la tempête sont celles de New York, du New Jersey, de Philadelphie et du sud du Connecticut, où vivent près de 19 millions de personnes. La capitale Washington devrait également être touchée.