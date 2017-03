United Airlines provoque un scandale en refusant des passagères vêtues de leggings

Ses tweets ont largement été partagés par les internautes effarés, forçant finalement la compagnie à répondre. D’après ses arguments, les filles ne respectaient pas la politique vestimentaire des "pass travelers", un tarif avantageux applicable aux employés d’United Airlines ou à leurs proches. Ces passagers sont, selon les dires du porte-parole interviewé par le New York Times, censés représenter la compagnie et ne sont donc pas autorisés à porter de Lycra et de leggings, de jeans usés ou déchirés, de t-shirts courts, de tongs ou quelconque autre vêtement dévoilant leurs sous-vêtements.