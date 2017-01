8.000 euros par mois pour être "prof de Lego", ça vous tente ?

Vous en aviez peut-être rêvé ? Elle l’a fait. La fameuse université de Cambridge propose sur son site internet depuis début décembre, un poste de "professeur de logo" à pourvoir rapidement, révèle The Guardian.





L’offre intitulée "Lego Professorship of Play in Education, Development and Learning" a de quoi surprendre mais n’a rien d’absurde. D’autant plus qu’elle est financée à hauteur de quatre millions de livres par la Fondation Lego elle-même.