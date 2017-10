"Dangereux pour la démocratie", "complètement menteur"… Donald Trump violemment taclés par deux sénateurs de son camp

Ce devait être une journée d’unité dans le camp républicain, celle-ci a complétement volé en éclat. Alors que Donald Trump se déplaçait au Capitole pour défendre avec sa majorité un projet de grande baisse d’impôts, il a violemment été pris pour cible par deux sénateurs de son propre camp.





Sur Twitter, le président s’est d’abord livré à un duel avec Bob Corker, sénateur du Tennessee, président de la commission des Affaires étrangères et accessoirement l’un des élus républicains les plus critiques envers Trump. De passage à la télévision mardi matin, Bob Corker a vivement critiqué la gestion des relations internationales par le président Trump et lui a demandé de laisser "les professionnels faire leur travail". Comme souvent, le chef d’Etat était visblement devant son poste lors de son interview. En colère, le Président s'est immédiatement attaqué sur Twitter au sénateur du Tennessee en le traitant "d’incompétent" et de "poids plume" sur la scène internationale, laissant le monde "rire et tirer avantage de nous (les Etats-Unis, ndlr)".