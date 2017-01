Vanity Fair Mexique met à la Une Melania Trump en train de déguster des diamants et ça fait vivement réagir

Le choix de l'édition mexicaine de Vanity Fair de mettre la First Lady en couverture au moment où son mari entend construire un mur à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique pour endiguer l'arrivée de migrants illégaux est-il du meilleur goût ? Pas sûr, répondent certains internautes alors que la crise ne cesse de grandir entre les deux pays.





Melania Trump, 46 ans, y apparaît toute vêtue de blanc, tirée à quatre épingles et souriante, attablée devant une assiette de bijoux dont elle enroule un collier sur une fourchette comme des spaghettis. Et dans les pages du magazine, la nouvelle First Lady s'apprête notamment à boire les diamants et est présentée comme la future Jackie Kennedy. Rien de moins.