Inculpé pour sévices sexuels, le cardinal George Pell, numéro 3 du Vatican, nie catégoriquement

George Pell, plus haut responsable catholique d’Australie et argentier du Vatican (ce qui lui vaut d'en être considéré comme le numéro 3), vient d’être inculpé ce jeudi pour sévices sexuels sur enfants, ont annoncé les forces de l’ordre. "La police de (l’Etat) de Victoria a inculpé George Pell pour des délits d’agressions sexuelles anciennes", a précisé à la presse le commissaire adjoint. "Il y a de nombreux plaignants liés à ces accusations", a-t-il ajouté. Les faits remonterait aux années 1970 et 1980.





Le cardinal australien a également reçu une citation à comparaitre et doit se présenter le 18 juillet devant le tribunal de première instance de Melbourne pour y être entendu. Il a par ailleurs nié "vigoureusement" avoir commis ce dont on l’accuse et attendre impatiemment de se retrouver au tribunal pour se défendre. Il se rendra d'ailleurs en Australie rapidement pour organiser sa défense. En attendant, le Saint-Siège a accordé un "congé" au cardinal, sans exiger sa démission.