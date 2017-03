Venezuela : "coup d’Etat", "dictature"… la communauté internationale accuse violemment Nicolas Maduro

Le président du Parlement vénézuélien Julio Borges a lui demandé à l’armée, sur laquelle Maduro "se repose de plus en plus pour survivre" d’après l’Observatoire politique de l’Amérique latine et des caraïbes, de sortir du silence face à la rupture de l’ordre constitutionnel. Selon lui, le chef de l’Etat a "retiré le pouvoir au peuple". Henrique Capriles, un des principaux opposants au leader chaviste, va même plus loin : "une dictature règne", dénonce-t-il.