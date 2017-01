Vexé des chiffres annoncés de son investiture, Donald Trump s'en prend violemment aux journalistes

Toujours est-il que Donald Trump n’a pas du tout apprécié être présenté comme un président moins populaire que son prédécesseur. Et les journalistes en ont pris pour leur grade : "J’ai fait un discours, j’ai regardé, et cela avait l’air d’un million, un million et demi de personnes, cela allait jusqu’au Washington Monument […] et je regarde cette chaîne de télévision et ils montraient des pelouses vides et parlaient de 250.000 personnes. C’est un mensonge".





En visite à la CIA, il a parlé de sa "guerre" contre les médias et affirmé que les journalistes figurent "parmi les êtres humains les plus malhonnêtes sur terre". Dans le même temps à la Maison Blanche, son porte-parole Sean Spicer s’en prenait lui aussi sévèrement aux journalistes et aux chiffres qu’ils ont annoncés. "Ce fut la plus grande foule jamais vue lors d’une investiture, point barre, a-t-il tranché."Nous allons demander à la presse de rendre des comptes".