Victoire du "oui" au référendum en Turquie : l'UE réclame un "consensus national"

Après sa courte victoire au référendum de dimanche sur le renforcement de ses pouvoirs, le président turc s'est dit favorable à un nouveau référendum portant sur le rétablissement de la peine de mort en Turquie. Un choix qui signifierait de fait l'abandon de la procédure d'adhésion du pays à l'UE et qui suscite des inquiétudes légitimes de la part de l'Union Européenne.





"Au vu du résultat serré du référendum et des implications profondes des amendements constitutionnels, nous appelons (...) les autorités turques à rechercher le consensus national le plus large possible dans leur mise en œuvre", écrivent dans un communiqué commun le président de la Commission de l'UE, Jean-Claude Juncker, la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, et le responsable de l'élargissement de l'UE, Johannes Hahn. L'opposition turque craint de son côté une dérive autoritaire.





"Les amendements constitutionnels, et particulièrement leur application concrète, seront évalués à la lumière des obligations de la Turquie en tant que candidate à l'Union européenne et en tant que membre du Conseil de l'Europe", affirme le communiqué. "Nous encourageons la Turquie à prendre en compte les inquiétudes et les recommandations du Conseil de l'Europe, y compris au sujet de l'état d'urgence". Le communiqué ajoute que l'UE "attend l'évaluation" des observateurs internationaux "quant aux irrégularités évoquées" par l'opposition turque dans le scrutin.