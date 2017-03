VIDÉO - 111 touristes restent bloqués une nuit entière au sommet du plus haut volcan d’Espagne

D’après les témoignages, la plupart des touristes étaient en short et en sandales, une descente à pied en pleine nuit a donc été jugée trop périlleuse. Ils ont été acheminé jusqu’au refuge du Teide, où les autres personnes coincées au sommet du volcan avaient déjà été prises en charge. Des vêtements chauds et de la nourriture ont été distribués et une aide médicale a été apportée à ceux qui en avaient besoin.





L’entreprise Teleferico del Teide a expliqué que l’incident était dû au câblage d’arrêt d’urgence qui s’est enclenché automatiquement sans aucune explication. Elle a précisé que le téléphérique avait été inauguré en 1971 et rénové entre 1999 et 2007. "Toutes les machines ainsi que la structure électrique ont été révisées. Les systèmes de sécurité et de contrôle ont été changés et une maintenance régulière est assurée". Le téléphérique du pic du Teide ne devrait pas rouvrir avant samedi.