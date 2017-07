VIDÉO - 33 personnes blessées dans un accident de montagnes russes à Madrid

Le TNT Tren de la Mina (train de la mine) s'élève jusqu'à 17,5 mètres de hauteur et avance à travers des cascades à une vitesse maximale de 55 kilomètres heure, selon le site internet du parc. Et les passagers son équipés d'un casque de réalité virtuelle durant l'attraction. Ouvert en 1969, le Parque de Atracciones de Madrid s'étend sur plus de 20 hectares dans la Casa del Campo, le principal parc de la capitale.