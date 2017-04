VIDÉO - À Berkeley, pro et anti-Trump en viennent aux mains, 21 personnes interpellées

TAX MARCH - Des centaines de manifestants pro et anti-Trump se sont affrontés à Berkeley, en Californie, dimanche. Selon CNN, 21 personnes ont été interpellées, 11 personnes ont été blessées et sept ont été transportées à l'hôpital. Des milliers de personnes s'étaient rassemblées dans le pays pour demander au président des États-Unis de rendre publiques ses déclarations de revenus d'impôts.

"Nous allons visionner les vidéos de surveillance et celles prises par des témoins qui nous ont été envoyées et peut-être lancer des mandats d'arrêt", a déclaré la porte-parole de la police de Berkeley, Byron White, citée par CNN.

En effet, de l'autre côté de la baie de San Francisco, des bagarres ont éclaté dans un parc entre des partisans du président et ses adversaires. Les manifestants se sont affrontés à coup de bouteilles en verre, planches en bois et spray au poivre.

Donald Trump à rendre publiques ses déclarations de revenus et d'impôts, un geste de transparence que le milliardaire se refuse à faire. Si dans le reste du pays, comme à Washington, New York ou encore Philadelphie, les différentes manifestations se sont déroulées pacifiquement, ça n'a pas été le cas à Berkeley, en Californie.