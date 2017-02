VIDÉO - A Dubaï, les taxis bientôt remplacés par... des drones

L'Autorité des routes et des transports (RTA) a annoncé son intention d'introduire ce système à Dubaï dès le mois de juillet prochain. Elon Musk, patron de Tesla, constructeur de voitures électriques à la pointe du système de pilotage automatique, a par ailleurs annoncé l'ouverture d'un centre régional. Cette innovation fait partie de la décision de l'émirat de Dubaï de rendre autonome 25% de son système de transport d'ici 2030.





Autre projet en préparation : la firme Hyperloop One a annoncé en novembre dernier le lancement d'une étude de faisabilité aux Emirats arabes unis pour relier Dubaï et Abu Dhabi. Ce moyen de transport futuriste consiste à propulser à plus de 1000 km/h des capsules (hyperpods) transportant passagers ou marchandises dans un tube sous vide alimenté par des panneaux solaires. Alors qu'il faut compter actuellement une heure et demie en moyenne en passant par l'autoroute, la durée pour atteindre la ville serait ainsi réduite à... 12 minutes seulement.