VIDÉO - "Tu es en chute libre !", Arnold Schwarzenegger se moque (encore) de Trump et de sa cote de popularité

Entre Arnold Schwarzenegger et Donald Trump, c’est loin d'être l’amour fou. Depuis plusieurs mois, les deux hommes s’affrontent sur les réseaux sociaux et par médias interposés. La dernière attaque est lancée par le Terminator. Il y a quelques jours, Donald Trump a présenté son budget pour l’année 2018 et a suscité de très vives réactions.





Souhaitant augmenter très largement le budget de la défense, Donald Trump a prévu de compenser en réduisant drastiquement l’aide aux programmes extra-scolaires dans les écoles primaires et les collèges. Cette coupe budgétaire concernerait environ 1.5 million d’élèves, selon des associations de parents d’élèves.





Le programme "Meals on Wheels", qui sert à livrer des repas à domicile aux personne âgées et démunis devrait lui aussi être la victime du budget de Donald Trump. Plus de deux millions d’Américains resteront donc sur le carreau si ce programme n’est plus financé.