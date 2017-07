VIDÉO - Cette île écossaise, théâtre d'un assassinat en 1960, est à vendre

Six chambres, un salon, deux salles de bain, et un beau terrain de 10 hectares. Si vous avez un hélicoptère ou un bateau, et 367.000 euros à dépenser, vous pouvez devenir l'heureux acquéreur de l'île de Little Ross, au sud-est de l'Écosse. Sauf que ce petit bout de terre à vendre a été marqué par un fait divers sordide.





En 1960, Hugh Clark, le gardien du phare situé sur l'île, a été assassiné par son assistant, Robert Dickson, rapporte la BBC. Le meurtrier a été condamné à la prison à vie. Depuis, le phare n'abrite plus de gardien et fonctionne automatiquement. Le phare en question, construit en 1843, n'est en revanche pas inclus dans la vente.





L'agence immobilière Galbraith, en charge de la vente a même produit une vidéo pour montrer cette belle propriété aux éventuels acheteurs. L’île est approvisionnée en électricité à l'aide d'une éolienne et de panneaux solaires.