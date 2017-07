VIDÉO - Accident de train dans une gare de Barcelone, au moins 54 blessés dont un Français

Les circonstances de l'accident ne sont pour l'instant pas connues. Ce vendredi matin, vers 7h, un accident de train dans la gare Barcelone-França, dans la ville du nord-est de l'Espagne, a fait au moins 54 blessés dont une dans un état grave, rapporte El Mundo. Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut voir le train encastré au bout du quai. Au total, précisent les services d'urgence de la région de Catalogne sur Twitter, le bilan définitif est de "54 blessés: un grave, 19 moins graves (dont le conducteur) et 34 légers". Un Français et un Roumain figurent parmi les blessés, a précisé un porte-parole de la protection civile à l'AFP.