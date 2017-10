VIDÉO - "Nous avons à la Maison Blanche quelqu'un qui a reconnu être un agresseur sexuel", dit à la BBC Hillary Clinton

Une allusion à peine feutrée au scandale dont avait été l'objet l'année dernière Donald Trump lors de la campagne présidentielle américaine. Une vidéo datant de 2005 le montrait décrivant en termes crus et dégradants ses techniques de drague à un animateur de l'émission "Access Hollywood". "Quand on est une star, elles nous laissent faire. On fait tout ce qu'on veut", avait-il lancé se vantant de pouvoir "attraper" les femmes par l'entrejambe. A la suite de la diffusion de cette vidéo, plusieurs jeunes femmes avaient témoigné sur les comportements sexuels abusifs de Donald Trump.