VIDÉO - Ahmed Kathrada, ami de Nelson Mandela et discret héros de la lutte contre l'apartheid, est décédé

C'était une figure de la libération sud-africaine mais son nom ne vous dit peut-être rien. Ahmed Kathrada a toujours refusé la lumière et les honneurs d'un poste prestigieux. Décédé mardi à l'âge de 87 ans des suites d’une opération chirurgicale au cerveau, ce fils d'immigrés indiens a pourtant eu un destin hors du commun.





Ahmed Kathrada est né le 21 août 1929 à Schweizer-Reneke, dans le nord de l'Afrique du sud. Dès l'âge de 17 ans, il quitte l'école pour travailler à plein temps pour le Conseil de la résistance passive du Transvaal (une région du pays) et s'oppose aux lois sur l'habitat séparé, inspiré par le combat du Mahatma Gandhi.





En 1963, il est arrêté avec Nelson Mandela et une bonne partie de l'état-major du Congrès national africain (ANC) dans leur QG clandestin de Johannesburg et inculpé de sabotage. Compagnon de cellule de Nelson Mandela, il sera condamné à la réclusion à perpétuité et incarcéré pendant 26 ans. Même s'il avait été libéré sans condition en 1989, Ahmed Kathrada avait formellement demandé que sa condamnation soit effacée. Par principe. La Commission vérité et réconciliation (TRC) lui a accordé l'amnistie en 1999.