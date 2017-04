VIDÉO - Une mannequin roumaine de 18 ans a vendu sa virginité pour 2,3 millions d'euros sur internet

La première fois qu’elle y a pensé, elle avait 15 ans. "J’ai vu un film à la télé, une fille qui vendait son corps pour un million de dollars". Ce film en question n’est autre que Proposition Indécente, sorti en 1993 avec Robert Redford, Demi Moore et Woody Harrelson. Ces mots sont ceux d’Alexandra Khefren, 18 ans, de passage, en novembre 2016, dans l’émission The Morning. "Je me suis dit que je pouvais faire la même chose. J’ai fait quelques recherches sur internet et j’ai vu que beaucoup de filles se vendaient pour 3, 4 millions voire plus".





Quelques mois plus tôt, elle avait posté, sur le site de l’agence allemand Cinderella Escorts spécialisé dans ce business, une annonce. "Beaucoup de filles perdent leur virginité avec leur copain, mais après plusieurs années, elles rompent. J’ai besoin de cet argent pour aller à l’Université d’Oxford afin d’étudier le marketing et le business (…) Je vis dans un pays très pauvre et je voudrais aider mes parents à leur acheter une maison", expliquait-elle. Depuis, elle a trouvé preneur, un homme d’affaires hongkongais qui a dépensé la coquette somme de 2,3 millions d’euros.