VIDÉO - Algérie : la télévision publique diffuse de rares images du président Abdelaziz Bouteflika

Regard hagard et motricité manifestement réduite. La télévision nationale algérienne a diffusé dimanche de rares images du président Abdelaziz Bouteflika. Le chef de l’Etat algérien, qui avait annulé fin février une rencontre avec Angela Merkel pour une "bronchite aigüe", ce qui avait entraîné de nombreuses rumeurs et spéculations sur son état de santé, n’était plus apparu en public depuis septembre dernier.





Abdelaziz Bouteflika a reçu à Alger son ministre des affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Messahel. Une audience au cours de laquelle ce dernier a, selon l'agence APS, présenté au président un "exposé sur la situation dans la région notamment au Sahel, au Mali et en Libye". Symbolique, la date du 19 mars correspond à l'entrée en vigueur des Accords d'Évian, signés en 1962 et qui ont mis fin à la guerre d'Algérie.