VIDÉO - Allemagne : un car prend feu après un accident, la police craint jusqu'à 18 morts

La police allemande redoute donc de "nombreux morts" parmi les 18 passagers portés disparus : "Nous sommes réalistes et aurons à la fin de la journée de nombreux morts à déplorer" a indiqué Jürgen Stadter.





L'accident est survenu près de Münchberg, dans une zone forestière et montagneuse à la limite des Etats régionaux de Bavière et de Thuringe près de la frontière tchèque. La police et les pompiers sont sur place, l'autoroute A9 est bloquée dans les deux sens.