VIDÉO - American Airlines : altercation au sujet d’une poussette avant le décollage, un steward suspendu

La scène se passe vendredi à bord d'un vol reliant Denver à San Francisco. Sur une vidéo postée par un passager sur sa page Facebook, une mère de famille apparaît les larmes aux yeux, son enfant dans les bras. Ce que la vidéo, déjà visionnée plus de 879.000 fois, ne montre pas, c'est ce qui se passe avant. Selon le passager, qui a rapidement dégainé son smartphone, "un steward a violemment pris la poussette d'une femme, la frappant et manquant de peu le bébé. Il a ensuite essayé de se battre avec un passager qui est venu la défendre". Cette dernière scène est visible à la toute fin du clip, qui dure plus de 2'40". "Hey mec, hey mec, si tu me fais la même chose, je te mets KO", lance l'homme au steward avant de se rasseoir.