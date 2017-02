VIDÉO - Après 22 ans de mariage, elle quitte son mari parce qu'il est prêt à voter Trump

William McCornick était pourtant prévenu. Il ne faut jamais parler de politique à table. En 2015, peu avant le début des primaires démocrates et républicaines aux États-Unis, "Bill" s’est risqué à donner à sa femme, Gayle, sa préférence sur l’identité du prochain président des États-Unis.





Entre le fromage et le dessert, William annonce ainsi qu’il votera pour Donald Trump. Une prise de position qui ne va pas plaire à Gayle, jusqu'à entraîner la rupture. "Ma mâchoire est littéralement tombée. C’était avant les primaires, on ne savait pas qui allait être candidat. Je n’ai plus parlé du reste du déjeuner", explique Gayle, visiblement très choquée par le choix de son futur ex-époux.