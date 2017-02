VIDÉO - Après 54 ans d'exil forcé, un soldat chinois retrouve sa famille

Wang Qi a enfin retrouvé les siens, samedi 11 janvier 2017. Ce vétéran chinois n’avait pas revu sa famille depuis 54 ans. Capturé en 1962 par les Indiens, quelques semaines après la fin du conflit sino-indien, il n’avait depuis lors jamais obtenu l’autorisation de quitter le territoire. Tout en menant une longue bataille contre le gouvernement indien, il avait fondé une famille et s’était installé dans le village de Tirodi, au centre de l’Inde, avec sa femme et ses quatre enfants. "Sa vie a été difficile puisqu’il ne pouvait pas avoir la nationalité indienne à cause de ses origines chinoises. Du coup, il ne pouvait pas acheter de terre ni jouir d’autres droits", a raconté son fils au journal Indian Today.