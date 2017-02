VIDÉO - Après le faux attentat en Suède de Trump, Fox News invite un faux "expert" suédois inconnu dans son pays

En réalité, ce fils d’un ancien président de la fédération suédoise d’équitation, qui a changé son nom de famille en 2013 pour adopter celui de l’ancien premier ministre de la Suède, résiderait aux Etats-Unis où il aurait monté plusieurs sociétés. En parallèle, la presse scandinave révèle que Nild Bildt aurait tenté de rejoindre une liste du parti d’extrême-droite Démocrates suédois en 2013. En vain. "Il n'est en aucun cas connu en Suède et n'a jamais pris part à ce débat en Suède", a indiqué à l'Associated Press un professeur de l'université de la Défense suédoise. De nombreux paramètres qui incitent à remettre en cause la pertinence de son discours au sujet de la délinquance et des flux migratoires. Fox News a d'ailleurs botté en touche face aux critiques : "Après l'avoir pré-interviewé et regardé sa biographie, nous avons trouvé qu'il ferait un bon invité pour le sujet du soir", a indiqué un producteur de l'émission dans un communiqué relayé dans la presse anglo-saxonne.