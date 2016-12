VIDÉO - Après son invitation "virale" sur Facebook, le 15e anniversaire de la jeune Rubi fait l'événement au Mexique

Tout a commencé avec une simple vidéo postée sur les réseaux sociaux le 5 décembre dernier. Rubi Ibarra Garcia, accompagnée de ses parents, lançait une invitation sur Facebook à ceux qui voulaient participer à sa fête d’anniversaire pour sa "Quinceañera", la grande fête traditionnelle célébrant les quinze ans d’une adolescente. "Bonjour, comment ça va ? Nous vous invitons le 26 décembre aux 15 ans de notre fille, Rubi Ibarra Garcia, dans la localité de La Joya", lançait le père de la jeune fille, Crescencio Ibarra, coiffé d'un chapeau de cow-boy.





Quelques jours après l’annonce, la vidéo est devenue virale et plus d’un million de personnes disaient vouloir y participer. Pas de quoi inquiéter les parents pour autant. Au contraire, ils multiplient les émissions de télévisions, s’affichent fièrement et réitèrent même l’invitation dans les médias.





"C'est devenu incontrôlable. Ce qui ne veut pas dire que nous ne voulons pas inviter tout le monde, bien sûr, mais ici les fêtes se font de manière plus locale, on ne s'attendait pas à ça", a confié dans une interview le père de Rubi, devenu la coqueluche des médias mexicains.