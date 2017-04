Attaque au camion-bélier à Stockholm : l'homme en garde à vue serait le chauffeur du camion

Un autre homme a également été arrêté à Hjulsta, un quartier populaire de la capitale, vendredi dans la soirée. La police s'est refusée à confirmer un lien avec l'attentat. Mais selon la presse suédoise, les deux hommes auraient une possible "connexion".





Vendredi après-midi, dans la rue piétonne la plus fréquentée de la capitale, Drottninggatan, un véhicule lancé à vive allure a foncé sur des passants avant de s'encastrer dans un magasin. Le dernier bilan de la police fait état de quatre morts et quinze blessés dont plusieurs enfants. Neuf blessés se trouvent dans un état grave. Selon le Premier ministre suédois Stefan Löfven et la police, tout indique qu'il s'agit d'un "attentat".