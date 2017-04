VIDÉO - Attaque contre le bus du Borussia Dortmund : toutes ces fois où le terrorisme a ciblé le monde du sport

Le 15 avril 2013, la 117ème édition du marathon de Boston est frappée par un double attentat qui fait trois morts et 264 blessés. Deux bombes avaient été placées près de la ligne d'arrivée et ont explosé à treize secondes d'intervalle. Les auteurs, deux frères d'origine tchétchène de 19 et 26 ans, ont agi en réponse à la présence militaire américaine en Aghanistan et en Irak. Djokhar Tsarnaev, le cadet, sera arrêté le lendemain. Son frère Tamerlan sera tué par la police après une course-poursuite. Djokhar Tsarnaev sera condamné à mort en mai 2015. Les jurés avaient le choix entre la peine capitale et la réclusion à perpétuité.