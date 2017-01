VIDÉO - Attentat d'Istanbul : "Il y avait du sang partout", le témoignage de Yunus, Français rescapé du Reina

Habitué de ce night club très prisé d'Istanbul, Yunus a très vite orienté les personnes présentes vers la terrasse de l’établissement, où se situaient des bancs tout le long. "On s’est mis sous les fauteuils, et quand je suis sorti, j’ai pris une table haute et je me suis protégé la tête avec la partie en métal. J’entendais les balles ricocher sur la table."





"On était une trentaine à courir, certains tombaient, touchés par les balles" poursuit-il avant d’expliquer avoir entendu "deux ou trois explosions". "C’est à ce moment-là que j’ai eu le plus peur" confesse-t-il. "Pendant la fusillade, on pouvait un peu éviter les balles, mais les bombes, si on les jette à côté de nous, on ne peut pas les éviter" raconte Yunus, très marqué par l’attaque.