VIDÉO - Attentat d'Istanbul : les premières images du suspect

Le Premier ministre turque Binali Yildirim a qualifié d'"infondées" les informations de presse selon lesquelles l'assaillant était déguisé en père Noël, ajoutant que l'agresseur avait laissé son arme sur les lieux. Des témoins cités par l'agence de presse Dogan ont déclaré l'avoir entendu s'exprimer en arabe, mais cela n'a pas été confirmé par les autorités. Le quotidien Hürriyet a de son côté rapporté que les autorités estiment que l'assaillant pourrait être originaire d'un pays d'Asie centrale. D'après les premiers éléments de l'enquête, il pourrait être lié à la cellule qui a commis un triple attentat-suicide à l'aéroport d'Istanbul, en juin. L'attaque avait fait 47 morts.





Le journal Hürriyet ajoute que les services de police et de renseignement avaient reçu des informations concernant le risque d'une attaque de l'EI le soir du Nouvel an dans plusieurs villes de Turquie. De nombreuses arrestations et perquisitions avaient eu lieu tout au long du mois de décembre, pour prévenir un tel attentat.





D'après les derniers chiffres des médias turcs, 39 personnes, dont 26 étrangers, ont été tuées et des dizaines blessées. Selon le dernier bilan, le Quai d'Orsay indique que 4 ressortissants français ont été blessés dont 2 sont encore hospitalisés.