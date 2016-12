Attentat de Berlin : la première image de vidéosurveillance d'Anis Amri à la gare de Milan

L'image a été prise peu avant 1 heure du matin, le vendredi 23 décembre. Diffusée par la police italienne ce mardi après-midi, elle montre Anis Amri, le suspect de l'attentat du marché de Noël de Berlin, qui sera abattu quelques heures plus tard, peu après son arrivée en gare de Milan.





Cette image issue de la vidéosurveillance est précieuse pour les enquêteurs. Ils cherchent à reconstituer le parcours de cet homme de 24 ans, soupçonné d'avoir tué 12 personnes dans la capitale allemande avant de quitter le pays et de se rendre en France, puis en Italie.





Sur l'image, on peut voir Anis Amri en train de se diriger vers la sortie de la gare. On sait qu'il a ensuite pris un bus, à bord duquel les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas. Plus tard en fin de nuit, il a été abattu lors d'un contrôle policier.





Les enquêteurs, qui tentent de reconstituer la cavale du suspect, ont déjà pu déterminer grâce à la vidéosurveillance qu'il était bien passé par la gare de Lyon-Part-Dieu, où il a pris un train. Des billets pour un trajet Lyon-Chambéry-Milan, via Turin, ont aussi été retrouvés sur lui.