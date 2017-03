VIDÉO - Attentat de Londres : une femme "grièvement blessée" repêchée dans la Tamise

Si la nationalité de la femme n’est pour le moment pas connue, elle "a été retirée en vie de l'eau mais avec de graves blessures", a indiqué un porte-parole de l'Autorité portuaire de la capitale britannique. "Nous partons du principe qu'elle est tombée ou a sauté du pont", a-t-il ajouté. Pour information, la hauteur libre du pont est de 5,4 mètres.





Après sa course folle sur le pont, l’assaillant a ensuite couru vers une entrée du Parlement, avant de poignarder un policier. L'attaque est survenue un an jour pour jour après les attentats de Bruxelles, qui avaient fait 32 morts. Ce jeudi matin, l’attaque de Londres n'avait pas encore été revendiquée, alors que six perquisitions ont eu lieu dans le pays, notamment à Birmingham, à 150 km de Londres et ont conduit à sept arrestations.