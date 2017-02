Au Brésil, il s'invite à un mariage et tire sur les invités

Trois personnes, trois témoins du mariage, ont été blessées : un homme de 62 ans, son fils de 37 ans et sa femme. Emmenés à l'hôpital, les deux hommes sont dans un état stable tandis que la femme n'était que légèrement blessées au bras.





Le tireur, qui apparaît en polo et jeans, a été identifié par les autorités comme étant Umberto Ferreira dos Santos dit Betinho. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect visait Edmilson Bezerra da Silva, le plus jeune des blessés, et son père également touché. Betinho accuse le premier d'avoir tué son propre fils. Il avait d'ailleurs été entendu comme témoin dans l'enquête. Betinho est toujours en fuite. Selon la presse locale, la cérémonie aurait ensuite repris son cours… normal.