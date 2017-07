VIDÉO - Au Canada, à la rencontre des "chasseurs" d'icebergs

Son but : récupérer les bouts, les faire fondre et obtenir de l’eau. "C’est la plus pure du monde, explique-t-il à TF1, parce qu’elle vient de glaciers qui se sont formés il y a 20000 ans." Il vend ensuite cette eau soit à son compte, soit à des marques de bières, de vodkas et même à des sociétés de produits de beauté.





"La demande grossit d’année en année, nous avons l’intention de développer notre affaire, de créer des emplois, de récupérer plus d’icebergs", se réjouit-il.